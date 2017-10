Mediaset

Vivendi

(Teleborsa) -non ha ancora ricevuto nulla da parte dei francesi diper risolvere il contenzioso legato alla mancata acquisizione della pay tv Premium . Lo ha detto, consigliere nel CdA del Biscione, a margine di un convegno: "Al Cda non è arrivato ancora nulla come bozza di accordo. E' ancora tutto a livello di legali".Non si è sbottonato invece il presidente,, che ha detto di non sapere nulla sull'argomento.