Mercati cauti. Milano si allinea

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, in attesa di indicazioni dallasulla strategia di riduzione degli acquisti mensili di titoli nell'ambito del Qe Nuovi record per la borsa di Tokyo dopo la netta vittoria alle elezioni del premier Shinzo Abe Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,44%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 160 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,03%.ferma, trascurata, cautaApprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,02%),(+0,53%) e(+0,49%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,98%),(-0,97%) e(-0,48%)., segna un buon incremento, che riporta un +0,54% rispetto al precedente. Timido rialzo per+0,32% dopo la promozione di Jefferies da hold a buy, con prezzo obiettivo che passa da 16,8 a 17,7 euro. I più forti ribassi, invece, si verificano su-0,95%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,79%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,7%. Sotto i riflettoriin attesa dei conti.Al Top tra le azioni italiane a(+2,09%),(+1,79%),(+0,75%) e(+0,73%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che arretra dell'1,72%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.scivola dell'1,28%.vola+2,27%: Banca Imi ha avviato la copertura sul titolo con il giudizio add e target price a 12,3 euro.Brilla+3,98%, dopo l'accordo con Rebecca Minkoff