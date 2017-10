Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 23.273,96 punti, con uno scarto percentuale dello 0,23%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso lo, che ha perso lo 0,40%, chiudendo a 2.564,98 punti. In frazionale calo il(-0,67%), come l'S&P 100 (-0,5%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,96%),(-0,80%) e(-0,69%).Altra i(+1,63%),(+1,44%),(+1,21%) e(+0,99%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,36%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,82%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,54%.scende dell'1,08%.Tra i(+12,62%),(+2,63%),(+1,83%) e(+1,67%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,60%.In caduta libera, che affonda del 3,98%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,3 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,12%.