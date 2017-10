TIM, i piccoli azionisti chiedono chiarimenti su Golden Power e JV Canal +

Vivendi

(Teleborsa) - "Per tutelare il segmento di mercato, tutti gli azionisti, sarebbe necessario che TIM si pronunciasse attraverso un comunicato ufficiale sulla Golden Power e sulle correlate recenti notizie e indiscrezioni circolate sulla stampa", in particolare sulla joint venture con Canal+ E' quanto chiede in una nota, l'dopo le comunicazioni del Consiglio di Amministrazione di venerdì scorso "E' auspicabile che la società provveda a fornire maggiori informazioni, per il mercato, per tutti gli azionisti, su quanto già riportato nel comunicato stampa che ha seguito il CdA e in particolare per ulteriori ragguagli sia sulle conclusioni a cui è pervenuto il Consiglio, sia relativamente a eventuali punti ancora aperti e non condivisi da tutti", scrive l'associazione, che si dice sorpresa dalle"La notizia di questa decisione che, se confermata, potrebbe potenzialmente essere stata presa dao da altri all'interno di TIM contrasterebbe con l'indirizzo, condiviso dal nuovo A e dal Ministro Calenda, per avviare un nuovo, positivo corso nei rapporti con Governo e Authority" scrive ancora ASATI, secondo cui "sarebbe inoltre importante, per tutti gli azionisti, disporre di ulteriori notizie su quanto discusso, per altro sembrerebbe animosamente, nella riunione del CdA di venerdì dove è stata deliberata la(risultanza della joint-venture tra Canal+ e Telecom Italia). Come è stato riportato dai mass media sabato scorso, sembrerebbe che la proposta messa ai voti non sia stata accolta nell'attuale formulazione da due membri del CdA che, sulla delibera, avrebbero anche minacciato l'intenzione di presentare un ricorso alla Consob".