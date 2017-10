UniCredit apre nuova filiale Corporate & Investment ad Abu Dhabi

UniCredit

(Teleborsa) -i, capitale degli Emirati Arabi Uniti. La struttura contribuirà a potenziare ulteriormente la generazione di business internazionale e amplierà l’offerta della banca a livello globale per i propri clienti corporate e istituzioni finanziarie. UniCredit ha sceltoi Global Market, la principale free zone finanziaria della regione, come base per la propria attività.La nuova filiale amplierà le attività svolte in passato dall’ufficio di rappresentanza presente dal 2001 e fungerà da hub per i Paesi delil (GCC) e per la più estesa regione(MEA), offrendo maggiore assistenza ai clienti europei di UniCredit e supportando nel contempo la clientela locale, che include multinazionali, istituzioni finanziarie locali e fondi sovrani (SWF).La nuova struttura di UniCredit svilupperà la già consolidata attività con le controparti MEA, che la banca ha assistito in transazioni nella regione per un controvalore di 6,5 miliardi di euro nel 20162.. La regione sta anche rafforzando la propria posizione come hub commerciale dei principali Paesi emergenti di Asia e Africa: l. Il Golfo è anche sede di numerose importanti società di investimento emanazione dei fondi sovrani e rappresenta una fonte significativa del flusso globale di investimenti diretti all’estero (FDI)."I Paesi del Gulf Cooperation Council rappresentano una destinazione importante per i clienti di UniCredit, con oltre 1.000 organizzazioni europee già attive sul mercato e operanti in settori cruciali per lo sviluppo del GCC, quali commercio, attività manifatturiere, costruzioni, utility e gas & petrolio". E' questo il commento di, Amministratore Delegato di UniCredit.