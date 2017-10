Vueling, 2,4 milioni di posti sulle rotte dall'Italia

(Teleborsa) - LaVueling lancia lain partenza da 13 aeroporti italiani per un totale di 2,4 milioni di posti disponibili da novembre 2017 a marzo 2018,Da Roma Fiumicino, secondo hub internazionale della compagnia aerea,, introducendo per la prima volta nella stagione invernale la rotta conNovità anche da Firenze, con voli diretti verso Amsterdam e Londra Luton.Per la prima volta nella stagione invernale attivi i collegamenti da Catania a Venezia, Verona e Parigi Orly, quelli da Milano Malpensa con destinazione Malaga, Alicante e Valencia. Confermato il collegamento da Olbia a Barcellona, raggiungibile anche da Brindisi, Genova e Verona.perché, grazie al servizio Vueling-to-Vueling per i voli in connessione, i passeggeri possono raggiungere le mete iberiche, anche negli arcipelaghi, con un unico check-in all’aeroporto di partenza, ritirando direttamente i bagagli all’arrivo. Grazie a questo servizio, i passeggeri in partenza dall’Italia possono raggiungere oltre 135 destinazioni servite Vueling in Europa, Africa e Medio Oriente.In particolare, da Barcellona El Prat i passeggeri italiani che volano con Vueling possono accedere al network di LEVEL, compagnia low cost a lungo raggio del gruppo IAG, che opera voli diretti internazionali verso Punta Cana, Buenos Aires, Los Angeles e San Francisco.