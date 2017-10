Wall Street parte positiva

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Du Pont de Nemours

Dowdupont

American Express

General Electric

Seagate Technology

Western Digital

Illumina

Intuitive Surgical

Hasbro

(Teleborsa) - Avvio di settimana in rialzo per la borsa di Wall Street. L'attenzione degli investitori resta puntata sulle indicazioni che arrivano dallaL'ottimismo del mercato è dettato dalle crescenti aspettative che l'amministrazione Trump riuscirà a condurre in porto la riforma fiscale dopo l' ok del Senato al progetto di bilancio del prossimo anno.Povera la giornata di indicazioni macro: nel mese di settembre, migliora l'attività economica nel Distretto Fed di Chicago Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta sui valori della vigilia a 23.334,71 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 2.577,43 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(+0,14%), come l'S&P 100 (0,1%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500.del Dow Jones,(+1,63%),(+1,21%) e(+0,51%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,29%.Al top tra i, si posizionano(+14,77%),(+2,63%),(+2%) e(+1,70%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,59%.