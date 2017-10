Caterpillar, ricavi oltre attese. Alza la guidance

Caterpillar

(Teleborsa) - Risultati in crescita e oltre le aspettative pernel terzo trimestre.Il maggiore gruppo mondiale di macchine per costruzioni e attività estrattiva, ha chiuso il periodo con ungrazie all'accelerazione della domanda per le macchine da costruzione. Il giro d'affari è salito, infatti, a 11,4 miliardi superando i 10,6 miliardi stimati dal consensus.L'è salito a 1,06 miliardi (1,77 dollari per azione) da 283 milioni (48 cents per azione).Il gruppo ha anche rivisto al rialzo le previsioni di ricavi per l'anno in corso: si attende 44 miliardi di dollari contro i 42-44 miliardi precedenti.