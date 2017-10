Corea del Nord, l'accusa degli States: "costruisce armi biologiche"

(Teleborsa) - Non si ferma l'escalation di tensione tra laDopo l'allerta massima dei bombardieri nucleari B52 aleggia il sospetto che il Regime dipossa produrre armi biologiche da usare contro truppe nemiche militari e e civili.Lo riporta il New York Post citando uno studio del Belfer Center for Science and International Affairs dell'Harvard Kennedy School. La produzione avrebbe luogo in cosiddetti laboratori di ricerca per l'agricoltura. "E' probabile il dittatorepreveda di diffondere gli agenti patogeni attraverso vari mezzi come missili, droni, aerei e persino spruzzatori portatili, spiega il report."È probabile che l'antrace e il vaiolo siano già utilizzati come arma biologica", spiega il rapporto.