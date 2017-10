Forex, investitori prudenti in attesa verdetto BCE

(Teleborsa) - L'euro viaggia poco mosso sul biglietto verde, con gli investitori che si muovono prudenti in attesa del verdetto BCE,, la Banca centrale europea si pronuncerà sui tassi di interesse in Eurolandia. Gli addetti ai lavori aspettano indicazioni soprattutto sul fronte del Quantitative easing . Il numero uno dell'Eurotower, Mario Draghi dovrebbe delineare una graduale riduzione dello stimolo monetario, alla luce del miglioramento del quadro economico, ma tenendo conto anche della debole risalita dell'inflazione verso il target fissato dalla BCE (al 2%).Il cross eur/usd si muove in trading range e scambia a 1,177 dollari. Il corso del cable è condizionato anche dall'incerta evoluzione della crisi catalana . Il primo livello di supporto è visto in area 1,174 dollari.