Giappone: indice PMI manifattura si conferma in zona espansione

(Teleborsa) - Si indebolisce il settore manifatturiero in Giappone di ottobre ma rimane in zona espansioneLa lettura definitiva dela cura dievidenzia, infatti, un dato sostanzialmente in calo a quota 52,5 punti rispetto ai 52,9 punti di settembre.L'indicatore si conferma dunque in zona espansione, ovvero sopra la soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita, per il tredicesimo mese consecutivo, raggiungendo il livello più alto da maggio.