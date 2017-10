L'Italia è sempre più green: crescono ricerca, lavoro, export e fatturato

(Teleborsa) - Laè un formidabile fattore died è stata in questi anni difficili la. E' questa una delle prime conclusioni di, l’ottavo rapporto diPresentato oggi a Roma alla presenza del, Greenitaly 2017 ci dice che la green economy è una efficace, un paradigma produttivo sempre più forte e diffuso nel Paese: in termini di imprese, che in numero crescente fanno scelte green, e in termini di risultati, nei bilanci, nell’occupazione. Un modello che ha a cuore la crescita delle comunità e la qualità della vita dei territori. Il 69% delle medie imprese green si impegna in sostegno allo sviluppo del proprio territorio, mentre tra le imprese non green tale percentuale scende al 36%.Secondo il il presidente di Unioncamere,, le imprese che abbracciano laottengonoin termini di ordinativi, presenza all’estero e, in particolare nell’area “R&S". "Per questo conviene seguire la strada green per accelerare una crescita sostenibile, moderna e innovativa del sistema Paese", sottolinea Lo Bello, spiegando che il tema è strettamente connesso al Piano Nazionale Impresa 4.0 “Emerge con sempre maggiore forza, la necessità di un’economia più sostenibile e a misura d’uomo e per questo più forte e competitiva", aggiunge il presidente della Fondazione SymbolaIl rapporto Greenitaly 2017 misura e pesa lanazionale: più didall’inizio della crisi ha scommesso sulla green economy, per un totale di(la quota sale al 33,8% nell'industria manifatturiera).E quest'anno si registra una vera e propria accelerazione della propensione delle imprese a investire green: ben, o lo faranno entro l'anno, su sostenibilità ed efficienza, con una quota sul totale (15,9%) che ha superato di 1,6 punti percentuali i livelli del 2011., in grado di generare altra ricchezza, perché contribuiscono alla formazione di, pari al 13,1% del totale complessivo.e, considerando anche le assunzioni per le quali sono richieste competenze green, si aggiungono altri 863 mila occupati.: nel 2017 la diffusione della divisione ricerca e sviluppo tra le medie imprese manifatturiere che hanno investito in prodotti e tecnologie green nel triennio 2014-2016 è a quota, contro il 18% delle non investitrici.: nel 2016 le aziende green hanno, a fronte del 33% di quelle che non investono nel verde. Spinto da export e innovazione, il fatturato è aumentato, fra 2015 e 2016, nel 58% delle imprese che investono green, contro il 53% delle altre. E per quest’anno si aspettano di avere un incremento del fatturato il 57% delle imprese green contro il 53% delle altre.Molte le imprese green nelle regioni del, ma la loroin tutto il territorio nazionale. Laè la regione con il più alto numero di imprese eco-investitrici. A livello provinciale, in termini assoluti,guidano la graduatoria staccando nettamente le altre province italiane. Ciò si riflette nelle assunzioni: la prima regione per numerosità assoluta di assunzioni programmate di green jobs in senso stretto è la Lombardia.