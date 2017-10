Moncler, crescita a doppia cifra nei primi nove mesi dell'anno

Moncler

(Teleborsa) - Ricavi in forte crescita pernei primi nove mesi dell'anno.La regina dei piumini ha infatti riportato una tassi di cambio correnti (+16% a tassi costanti) a quota, rispetto ai 639 milioni registrati nello stesso periodo del 2016.A far da traino i mercati di Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) con un incremento del 21%., Presidente e Amministratore Delegato di Moncler, ha commentato: "Essere innovatori restando fedeli alle proprie origini è da sempre il motto di Moncler ed è il volano che ci ha permesso, anche in questo trimestre, di continuare a crescere a doppia cifra. Oggi il consumatore, in particolare nel settore dei beni di lusso, evolve velocemente e si muove su binari diversi rispetto al passato, rompendo a volte schemi consolidati. Parlare a questo consumatore significa usare strumenti e codici nuovi che non sostituiscono, ma affiancano, quellitradizionali. Per questo, oggi più che mai, ritengo sia fondamentale guardare avanti con ancora più coraggio e fiducia. Ed è per questo che assieme al mio team stiamo lavorando su nuovi importanti progetti, che ritengo porteranno grande valore al brand Moncler. Sono inoltre molto orgoglioso che, con la recente inaugurazione del flagship store di Milano-Montenapoleone abbiamo rinforzato la rete di negozi bandiera, simbolo della profonda evoluzione che Moncler sta vivendo, rimanendo comunque sempre fedele a se stesso ed alla sua unicità".