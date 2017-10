Rosatellum Bis approda in Aula al Senato

(Teleborsa) - Dopo l'approvazione del Rosatellum Bis da parte della, la Legge elettorale oggi 24 ottobre, approda in Aula a. L'appuntamento per esaminare la legge è alle 11:00, ma il clima è tutt'altro che disteso.Ieri, 23 ottobre ad abbandonare i lavori della commissione, sono stati i deputati Mdp e il Movimento 5 Stelle. I deputati, uno dopo l'altro, col parere negativo di relatore e Governo, hanno bocciato gli emendamenti presentati al testo.Il primo voto al Senato si svolgerà sarà oggi pomeriggio 24 ottobre e sarà sulle pregiudiziali.Le minoranze che si oppongono al Rosatellum Bis hanno abbandonato i lavori per protestare contro la blindatura del testo da parte della maggioranza che lo sostiene.Alla Camera sono stati tre i voti di fiducia posti dal Governo, ora la palla passa al Senato e si teme che le fiducie possano arrivare a sei, uno per ogni articolo del testo."L'auspicio - spiega- esponente di Mdp è che oggi in Senato sulla legge elettorale si eviti la fiducia, sarebbe un errore gravissimo, una vera violenza nel Parlamento. Bisognerebbe permettere al Senato di discutere".