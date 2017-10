Saipem s'infiamma dopo i conti: solida performance

colosso dell'ingegneria petrolifera

(Teleborsa) - Brilla il, che a Piazza Affari passa di mano con un aumento dell'8,79% grazie alla solida performance operativa registrata nei primi nove mesi dell'anno La buona performance operativa, in particolare nei settori offshore, consente di confermare la guidance 2017 in termini di risultati adjusted (ante special items). Le ulteriori azioni di ottimizzazione degli investimenti, unite ad un andamento del circolante sostanzialmente in linea con le aspettative, portano a rivedere al ribasso a 1,3 miliardi di euro circa la previsione di indebitamento netto a fine anno.E' in corso la conference call per la presentazione dei risultati.