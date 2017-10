Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 23.441,76 punti, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.569,13 punti. Leggermente negativo il(-0,67%); consolida i livelli della vigilia lo(+0,15%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,74%),(+0,59%) e(+0,53%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-0,67%) e(-0,61%).del Dow Jones,(+5,89%),(+4,85%),(+1,63%) e(+1,60%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,33%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,88%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,36%.Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,03%.Tra i(+3,58%),(+2,07%),(+1,98%) e(+1,90%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,72%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,90%.Sensibili perdite per, in calo del 3,62%.In apnea, che arretra del 2,51%.