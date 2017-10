Singapore Airlines conferma un ordine con Boeing per 13,8 mld di dollari

Boeing

(Teleborsa) - Singapore Airlines ha firmato un ordine conper l’acquisto di 20 aeromobili 777-9 e 19 787-10,La firma dell’accordo è avvenuta il 23 ottobre alla Casa Bianca a Washington DC, durante una cerimonia a cui hanno partecipato il Presidente degli Stati Unitie il Primo Ministro di Singapore. L’occasione ha rappresentato la finalizzazione di un accordo annunciato a febbraio 2017 in una lettera di intenti.L'accordo di acquisto prevede l’ordine di 39 aeromobili, oltre a sei opzioni per ciascuna tipologia di velivolo - che se esercitate amplieranno il numero a 51 aeromobili.I 777-9 sono concepiti principalmente per rotte a lungo raggio e la loro consegna è prevista per l’anno fiscale 2020/21. I 787-10 verranno impiegati sul medio raggio e saranno consegnati a partire dal 2020/21.