Alitalia, il fondo Cerberus fra i pretendenti con mire più ambiziose di Lufthansa

Lufthansa

EasyJet

Ryanair

(Teleborsa) - Resta in primo piano la questione della, per la quale sarebbe, che si dice disposto a rilevate tutto in blocco, mentre, mostrando interesso solo per alcuni asset più di pregio del vettore italiano.E' di stamattina la notizia riportata dal Financial Times di un, che si dice disponibile apurché sia dato campo libero ad una completa ristrutturazione sia delle attività di volo che quelle a terra ed eventualmente con la presenza del governo nel capitale. Il Fondo statunitense avrebbe dalla sua un famoso precedente: il salvataggio di Air Canada. Fra le sette manifestazioni d'interesse giunte ai commissari , come noto, c'è anche quella di, che si conferma come accaduto con Air Berlin . In occasione della presentazione dei risultati trimestrali , il CFO della compagnia tedesca,, ha definito il mercato italiano "molto interessante", ma ha ribadito cheTra gli altri pretendenti di Alitalia si sa già che figura anche, benché allo stadio attuale le bocche sono cucite sui contenuti della sua proposta, mentre resta fuori, che ha annunciato l' abbandono della gara in seguito alle ripercussioni dei voli cancellati