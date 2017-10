AT&T conti in calo nel terzo trimestre

AT&T

Time Warner

(Teleborsa) -annuncia i conti del il terzo trimestre che si sono chiusi con un utile netto consolidato a 3 miliardi di dollari, o 0,49 dollari per azione, in calo dai 3,3 miliardi (0,54 dollari per azione) dello stesso periodo dell'anno 2016.Al netto di voci straordinarie, il risultato è stato di 74 centesimi per azione ossia 1 centesimo sotto le previsioni del mercato. I ricavi sono scivolati a 39,7 miliardi di dollari contro i 40,9 miliardi dello stesso periodo di un anno fa e attese di 40 mld.Il colosso americano delle tlc continua a puntare sulla realizzazione dell'operazione da 84 miliardi di dollari per l'acquisto di"Non vediamo l'ora di chiudere la nostra acquisizione con Time Warner e di riunire i contenuti premium con una distribuzione di livello mondiale per offrire un'esperienza di intrattenimento migliore per i consumatori e una migliore pubblicità mirata ", ha dichiarato, presidente e CEO di AT&T Inc. "Siamo anche in pista per avere una delle più grandi reti internet ad alta velocità negli Stati Uniti, raggiungendo oltre 50 milioni di posizioni di clienti con elevate velocità competitive. Questa espansione renderà ancora più attraenti i nostri servizi video, mobili e banda a banda larga. Per quanto riguarda le previsioni,ha dichiarato: "Abbiamo continuato a gestire efficacemente il nostro business nel trimestre. In un momento di trasformazione nelle nostre attività wireless e video, oltre a investire in opportunità di crescita,".