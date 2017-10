Coca-Cola

(Teleborsa) - Il risultato netto diregistra un balzo del 38% nel terzo trimestre grazie alla riduzione dei costi e a una maggiore domanda per le bevande, in Nordamerica, principale mercato.L'utile è salito a 1,45 miliardi di dollari, pari a 33 centesimi per azione, rispetto agli 1,05 miliardi (24 centesimi per azione) registrato l'anno precedente.a 9,08 miliardi di dollari da 10,6 miliardi, ma superiori agli 8,7 miliardi stimati dal consensus.