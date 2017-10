ENEA, al via progetto UE AMBITION per integrare biocombustibili e fonti rinnovabili

(Teleborsa) - Si chiama AMBITION, Advanced Biofuel Production with Energy System Integration, ed è uno dei progetti europei di frontiera finanziati da Horizon 2020 per definire strategie e tecnologie per l’integrazione delle fonti rinnovabili con i biocombustibili nei sistemi energetici.Al progetto delpartecipa l’Italia con l’ENEA e il suo centro di ricerca di Trisaia, all’avanguardia nei combustibili green e nella chimica verde; gli altri partner sono Germania, Olanda, Danimarca, UK, Portogallo, Spagna, Norvegia con gli istituti di eccellenza quali SINTEF, LNEG, ECN, KIT, CENER e le accademie DTU, ASTON."L’di questo progetto è diattraverso l’integrazione di biocombustibili e fonti rinnovabili per ridurre la discontinuità e le intermittenze sulle reti e ottimizzare il picco della generazione energetica" sottolineaIn particolare, si lavora a processi innovativi di produzione di biocarburanti liquidi di prossima generazione, intervenendo sugli stadi di pretrattamento e frazionamento di biomasse non-food, la gassificazione di residui ligneocellulosi, la fermentazione di miscele di idrogeno e monossido di carbonio.Sulla base dei risultati ottenuti sarà definito l’European Common Research and Innovation Agenda (ECRIA), relativo a nuovi biocombustibili per la quale la Commissione Europea ha recentemente finanziato progetti di ricerca per 10 milioni di euro, tra i quali l’AMBITION.