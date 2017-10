Enel acquisisce eMotorWerks: entra nel mercato statunitense della mobilità elettrica

Enel

(Teleborsa) -si rafforza nell'e-mobility. La società elettrica italiana, attraverso la controllata statunitense EnerNOC, ha annunciato l’acquisizione della società californiana, leader nella fornitura di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, denominate JuiceBox, e titolare di JuiceNet, piattaforma di Internet of Things (IoT) per la gestione intelligente della ricarica dei veicoli elettrici e di altri sistemi di accumulo distribuiti. La piattaforma JuiceNet permette il controllo e l’aggregazione da remoto dei flussi di elettricità unidirezionali e bidirezionali (vehicle-to-grid, V2G) per il bilanciamento della rete.“La mobilità elettrica ha il potenziale per diventare una delle tecnologie più rivoluzionarie con cui la moderna rete elettrica abbia mai avuto a che fare negli ultimi cento anni” - afferma, Direttore della Divisione Globale e-Solutions di Enel - “La rivoluzione della mobilità elettrica sta portando le utilities, gli operatori di rete e i clienti a ripensare i tradizionali modelli di business, a investire in nuove infrastrutture e a lanciare nuove soluzioni che promuovano una rete flessibile e resiliente. La nostra missione è di essere all’avanguardia in questo cambio di paradigma, in cui i consumatori hanno la possibilità di svolgere un ruolo più attivo nella generazione e nell’utilizzo di energia. Quest’acquisizione arricchisce la nostra offerta di e-mobility ed integra una soluzione di ricarica smart di veicoli elettrici estremamente innovativa all’interno della nostra gamma di servizi per la flessibilità della rete, che comprende il più grande network mondiale di demand-response, sistemi di gestione della generazione distribuita di energia e soluzioni di accumulo.”Enel prevede di utilizzare le funzionalità della piattaforma JuiceNet in tutte le sue colonnine di ricarica EV a livello globale.