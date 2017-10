Export, Abruzzo: accelerazione a doppia cifra (+15%) per i distretti industriali

(Teleborsa) -specie per un territorio come l'messo a dura prova da ripetuti e devastanti terremoti.Buone notizie, infatti, nel secondo trimestre 2017 che segna un'accelerazione per le esportazioni dei distretti abruzzesi che fanno registrare una crescita a doppia cifra (+15%), nonostante i problemi causati dal terremoto avvenuto a fine agosto 2016, evidenziando una performance migliore del manifatturiero regionale (+2,5%) e del complesso dei distretti italiani (+4,3%). Sono questi i principali risultati che emergono dal Monitor dei distretti industriali dell’Abruzzo curato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.Quasi tutti i distretti abruzzesi si sono distinti per i risultati positivi. In evidenza i(+15,2%), ladi Fara (+11,5%), il(+22%) esud-abruzzese (+38,9%). Sostanzialmente stabile invece il distretto dell’abbigliamento nord-abruzzese (-0,2%)."A contribuire favorevolmente alla performance regionale – commenta Tito Nocentini, direttore regionale di Intesa Sanpaolo - sono stati sia i mercati emergenti (+19,1%) che i mercati maturi (+13,4%). Molto positive le performance di Cina e Hong Kong, ma anche in Albania; tra i mercati maturi spiccano invece Stati Uniti, Canada, Svizzera e Germania".- Si è attestato in territorio positivo, nel secondo trimestre 2017, l’export del polo ICT dell’Aquila (+9,4%), ponendosi nettamente al di sopra dell’andamento dei poli tecnologici italiani, che nello stesso periodo hanno registrato una crescita del 2,9%. A generare questa ripresa nelle esportazioni del polo sono stati il commercio verso gli, che costituisce il principale mercato di sbocco (92,2% delle esportazioni totali) e quello verso