Il lusso sta conoscendo un nuovo boom con eCommerce e contributo "experience"

(Teleborsa) -di euro e manterrà un tasso disino al 2020.E' quanto prevede il rapporto annuale, presentato oggi a Milano dalla Fondazione Altagamma, che rappresenta tutte le aziende del settore del lusso.Per mercato globale del lusso si intende una categoria molto ampia che va dai beni personali di lusso alle auto e dal cibo alle crociere. Iled è atteso mantenere questi tassi di crescita (4-5%) sino al 2020. Una ulteriore revisione al rialzo rispetto alle previsioni (2-4%) indicate solo qualche mese fa.Fra i canali che evidenziano la crescita più brillante c'èe rappresenta il 9% delle vendite totali, con l'aspirazione di arrivare ad un quarto del fatturato complessivo nel 2025, ma, in gran parte per una crescita organica (+5%).Quanto ai singoli prodotti,- scarpe (+10%), gioielleria (+10%) e borse (+7%) - mentre emergono le cosiddettecome le crociere che risultano in crescita del 14%.Bene tutte le regioni chiave, con l‘Europa che torna al top con una crescita del 6% a cambi correnti a 87 miliardi a fine 2017, e la Cina che balza del 15% a 20 miliardi. Segno più anche in Giappone ed USA.Nel settore del lusso si rileva anche undelle imprese, laddove ie trainato la domanda secondo i loro(piumini, T-shirt e altri capi firmati) e con i propri(ecommerce).