Mediaset positiva dopo la promozione di Mediobanca

azienda italiana attiva nell'ambito dei media e della comunicazione

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il, che tratta in rialzo del 2,11% dopo la promozione di. Gli analisti della banca d'affari hanno alzato la raccomandazione sul titolo ad outperform da neutral sulla ripresa del mercato pubblicitario. Il prezzo obiettivo passa a 3,61 euro da 3,63 euro.Sul dossier Vivendi gli esperti dichiarano: "Abbiamo sempre sponsorizzato che un accordo fra Vivendi e Mediaset sia il migliore modo per uscire da questa lunga disputa e recenti notizie sembrano suggerire che si stia andando verso la giusta direzione".Solo due giorni fa il consigliere del Cda del Biscione,, ha detto che " al Cda non è arrivato ancora nulla come bozza di accordo , tutto è ancora a livello di legali".A livello operativo lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, l'evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,153 Euro. Primo supporto a 3,071. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,037.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)