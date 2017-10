Mercati fermi in attesa di indicazioni dalla BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, nonostante il balzo dell'IFO tedesco di ottobre confermi la ripresa economica in atto in Europa. Buone nuove sono giunte anche dalla Gran Bretagna, che ha diffuso i dati sul PIL del 3° trimestre e dall'Italia con il boom di ordinativi , in particolare in attesa di indicazioni sul tapering questo pomeriggio alle 14:30, negli Stati Uniti sarà pubblicato il dato sugli Ordini di Beni Durevoli, per il quale gli analisti stimano 0,9%. In USA verrà distribuito anche il dato Scorte petrolio alle 16:30 di questo pomeriggio.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,178. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 52,47 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 157 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,05%.piatta, senza spunti, fermaApprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+3,30%),(+1,48%) e(+1,12%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-1,30%),(-0,60%) e(-0,48%).di Milano, troviamo(+2,40%),(+2,38%),(+2,14%) e(+1,91%), quest'ultima dopo la promozione di Mediobanca Prese di beneficio su-3,66%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,28%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,71%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,96%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,17%),(+2,37%),(+2,27%) e(+2,02%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-9,24%: Kepler Cheuvreux ha tagliato la raccomandazione a hold, con target price a 5 euro. Affonda, con un ribasso del 2,06%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,46%.perde l'1,33%.