Trasporti, MIT: scioperi 26 e 27 ottobre ridotti a quattro ore

(Teleborsa) - Novità dal(MIT) per gli scioperi previsti per i giorni 26 e 27 ottobre 2017. Il ministroha ordinato la riduzione a 4 ore della protesta, specificando quanto segue:- limitatamente al comparto del, lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata del 27 ottobre 2017, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Cub, SGB, SI-Cobas, Usi-Ait, Slai Cobas, è ridotto a 4 ore: dalle ore 10 alle ore 14 del giorno 27 ottobre 2017;- limitatamente ai comparti del, lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata del 27 ottobre 2017, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Cub, SGB, SI-Cobas, Usi-Ait, Slai Cobas, è ridotto a 4 ore: dalle ore 9 alle ore 13 del giorno 27 ottobre 2017;- limitatamente al comparto del, lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata del 27 ottobre 2017, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Cub, SGB, SI-Cobas, Usi-Ait, Slai Cobas, ferma restando l’osservanza delle fasce orarie di garanzia di pieno servizio è ridotto a 4 ore: dalle ore 9 alle ore 13 del giorno 27 ottobre 2017;- limitatamente ai servizi connessi al, lo sciopero del personale appartenente alle Aziende ferroviarie Gruppo FSI, Serfer Servizi Ferroviari, Trenord, Nuovo Trasporto Viaggiatori, per i giorni 26 e 27 ottobre 2017, durata 24 ore (dalle ore 21 del 26 ottobre alle ore 21 del 27 ottobre) proclamato dall’Organizzazione Sindacale Cub Trasporti, è ridotto a 4 ore: dalle ore 09 alle ore 13 del giorno 27 ottobre 2017;- lo sciopero generale deiper il giorno 27 ottobre 2017, durata 24 ore (dalle ore 00.01 alle ore 23.59) proclamato dall’Organizzazione Sindacale Cub, è ridotto a 4 ore: dalle ore 10 alle ore 14 del giorno 27 ottobre 2017.Differiti al giorno 10 novembre 2017, i seguenti scioperi:- sciopero delinizialmente previsto per il giorno 27 ottobre 2017, durata 4 ore – dalle ore 13 alle ore 17;- sciopero delinizialmente previsto per il giorno 27 ottobre 2017, durata 4 ore – dalle ore 14 alle ore 18.Per lo sciopero del 27 ottobre, il Gruppoha comunicato che circoleranno regolarmente le. Per gli altri treni nazionali si prevedono ripercussioni molto limitate.mentre per i treni regionali il programma di circolazione potrà essere oggetto di alcune modifiche.