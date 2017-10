Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con Piazza Affari in disparte, protagonista di una partenza in rosso. Si attende con ansia la riunione di domani dellaper avere indicazioni sul tapering che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati, in Germania verrà distribuito il dato sull'Indicealle 10:00 di stamattina (valore previsto: 115,2 punti).Si attende dal Regno Unito la diffusione del dato del PIL, prevista stamattina alle 10:30, per il quale gli analisti un +1,4%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia. Sostanzialmente stabile l', a quota 1.273,6 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 52,43 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 158 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,05%.trascurata, nulla di fatto per, incoloreRisultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,60% sul precedente. Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-0,68%) e(-0,51%).che torna a Piazza Affari dopo una lunga sospensione durata dieci mesi . Il titolo della banca senese sta trattando a 4,48 euro.Tra idi Milano, in evidenza(+2,70%) e(+0,54%). Prese di profitto su-1,22%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,15%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1%. Tentenna, che cede lo 0,99%.del FTSE MidCap,(+1,45%),(+0,79%),(+0,62%) e(+0,51%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-4,81%. Seduta negativa per-1,79%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,13%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,07%.