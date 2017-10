Wall Street sceglie il segno rosso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Telecomunicazioni

Industriale

Utilities

Du Pont de Nemours

Visa

Johnson & Johnson

3M

Boeing

General Electric

IBM

Akamai Technologies

Express Scripts

Hasbro

Illumina

(Teleborsa) - Segni negativi per la borsa di Wall Street dopo un avvio più cauto, mentre la stagione delle trimestrali sta raggiungendo il suo picco. La correzione del mercato americano ha portato in basso anche le piazze europee, quasi ingessate alla vigilia della BCE.. Prima dell'avvio sono stati diffusi gli ordini di beni durevoli , cresciuti oltre il previsto. Buone nuove anche dal, con le vendite di case nuove che hanno raggiunto un nuovo record.Va segnalato inoltre ilUSA a 10 anni, saliti a testare il massimo in sette mesi, al 2,444%. Gli investitori vedono sempre più probabile laalla guida della Fed al posto di Janet Yellen quando scadrà il suo mandato (febbraio 2018). Vista la natura di "falco" di TaylorIn questo quadro, l'oro prosegue il trend ribassista Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un calo dello 0,50%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 2.551,32 punti. In ribasso il(-0,88%), come l'S&P 100 (-0,6%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-2,09%),(-1,05%) e(-0,92%).del Dow Jones,(+1,63%),(+1,43%),(+0,93%) e(+0,66%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,88%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,86%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,61%.(+5,39%),(+2,37%) e(+0,74%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,03%.