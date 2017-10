Abi, nel biennio 2015-2017 stop rate a oltre 15 mila famiglie

(Teleborsa) - Tra marzo 2015 e agosto 2017, sono state già 15.557 le famiglie che hanno potuto sospendere per 12 mesi la quota capitale del proprio finanziamento – tra mutuo prima casa e credito al consumo – con un controvalore complessivo di 451 milioni di euro.Lo ricorda l', in avvio della due giorni con Istituzioni, imprese e consumatori sul ruolo del credito per lo sviluppo dell’economia: VIII edizione di “Credito al Credito 2017 – innovare per accelerare”.Sul versante, a partire dal primo Avviso comune per la sospensione delle rate del 2009 e arrivando all'iniziativa attualmente in corso con Accordo per il credito 2015,con un debito residuo di 125,7 miliardi di euro e una maggior liquidità a disposizione delle imprese di oltre 24,8 miliardi di euro.