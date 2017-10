Borsa Italiana, al via TOL Expo dedicato al trading online

(Teleborsa) - Ilha registrato una significativa espansione negli ultimi anni. Proprio per questoha organizzato la Trading Online Expo, il consueto appuntamento che si pone come obiettivo quello di diffondere la cultura finanziaria aumentando la consapevolezza degli investitori nelle decisioni di investimento.grazie a 70 seminari e 40 sessioni educational presso gli stand di broker ed emittenti dove i visitatori possono confrontarsi direttamente con gli espositori.Secondo la ricerca TOLIS, realizzata da Borsa Italiana in collaborazione con i 5 principali broker online italiani, che traccia un quadro dell’andamento del mercato italiano durante i primi 8 mesi del 2017, l’incidenza del trading online sia del 12% su MTA e del 37% su AIM Italia. Si evidenzia inoltre un contributo del 55% sul Trading After Hours (TAH), che si conferma il mercato con il più alto contributo percentuale di retail da oltre 10 anni. Dalla ricerca emerge, infine, il peso del trading online sugli strumenti finanziari a vocazione retail: 23% su mini-futures FTSE MIB e 16% su opzioni settimanali FTSE MIB.