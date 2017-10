Borse europee prevalentemente positive dopo annuncio tapering

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -all' annuncio del tapering della, che nella riunione odierna ha deciso di lasciare i tassi d'interesse invariati La notizia ha fatto crollare l'(-0,98%), che si è spinto con decisione sotto la soglia degli 1,18 . Lieve calo dell'a 1.272,5 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 52,41 dollari per barile.Timido calo dello, che scende a 153 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,96%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,39%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,53%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,37%.; in forte aumento il, che con il suo +1,52% termina a quota 25.197 punti. Positivo il(+0,95%), come il FTSE Italia Star (0,8%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 3,2 miliardi di euro, con un incremento di ben 579,9 milioni di euro, pari al 22,10%, rispetto ai precedenti 2,62 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,66 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,75 miliardi.A fronte dei 224 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 157 azioni. In lettera invece 60 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 7 stocks.In luce sul listino milanese i comparti(+9,93%),(+2,76%) e(+2,73%). Il settore, con il suo -0,79%, si attesta come peggiore del mercato.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'11,96% grazie alla trimestrale e al miglioramento della guidance . Effervescente, con un progresso del 3,32%. Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,32%. In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,92% dopo la promozione degli analisti . Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -1,05%. Il fondo di private equity Eurazeo ha collocato una quota della sua partecipazione nel luxury brand. Discesa modesta per, che cede lo 0,73%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,23%),(+2,65%),(+2,57%) e(+2,41%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -2,25%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,54%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,76%. Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,71%.