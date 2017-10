Cancellazione voli Ryanair, Antitrust: "informazioni trasparenti e accessibili"

Ryanair

(Teleborsa) - La cancellazione dei voli da parte dinei mesi di settembre e ottobre finisce sotto la lente dell'L'Antitrust impone alla compagnia area di dare subito ai consumatori informazioni chiare, trasparenti e immediatamente accessibili.In particolare, l’Authority, anche dopo l’avvio del procedimento istruttorio del 20 settembre 2017, sulla base di ulteriori elementi acquisiti, ha rilevato- spiega l-, rivestendo i caratteri dell’attualità,li.Per questi motivi, l'Autorità ha richiesto a Ryanair - sia attraverso una comunicazione specificamente diretta ai consumatori italiani che attraverso informazioni facilmente reperibili già a partire dall'home page del sito internet in lingua italiana della compagnia -operate nei mesi di settembre/ottobre, in modo da consentire loro di acquisire piena ed adeguata consapevolezza relativamente:- al complesso dei diritti spettanti al consumatore a seguito delle cancellazioni, quali il diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo cancellato e alla compensazione pecuniaria, ove dovuta;- all'elenco completo delle date, delle tratte e del numero di ogni volo cancellato in relazione al quale è sorto non solo il diritto al rimborso e/o alla modifica gratuita del volo ma anche alla compensazione pecuniaria, ove dovuta;- alla connessa ed immediata fruibilità della procedura da seguire per richiedere il rimborso, la modifica gratuita del volo e la compensazione pecuniaria ad essi spettante.Ryanair dovrà comunicare all'Autorità l’avvenuta esecuzione di quanto disposto nel provvedimento di sospensione entro 10 giorni dal suo ricevimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate