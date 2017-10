DigiTouch, Stefano Vendramini entra in Audiens

DigiTouch

(Teleborsa) -, società che parte del Gruppo, ha ampliato il proprio team con l’ingresso di, entrato nel ruolo di Partner & Chief Revenue Officer. Obiettivo di Vendramini sarà quello di potenziare il presidio commerciale e supportare la crescita del portfolio clienti."Sono molto felice di entrare a fare parte di una realtà innovativa come Audiens, che ha sviluppato una tecnologia proprietaria all'avanguardia. Credo che in Italia il mercato sia ormai maturo e che non solo le agenzie ma anche i Brand riconoscano il valore dei dati e delle piattaforme in grado di raccogliere, normalizzare e modellare dati che provengono da diverse sorgenti per creare segmenti di pubblico avanzato valorizzabili nelle pianificazioni adv online e per la big data monetization. I dati costituiscono un patrimonio per quelle aziende e agenzie che sapranno capitalizzarli e attivare strategie di marketing sempre più data-driven", commenta Stefano Vendramini.