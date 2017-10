Fincantieri nella short list della maxigara del governo australiano

(Teleborsa) -

Buone notizie per Fincantieri, che è entrata nella short list della maxigara del governo australiano da 25 miliardi di dollari australiani per le fregate militari. Lo ha detto l'amministratore delegato del gruppo Giuseppe Bono, in audizione alla Camera. "Alla gara ci presentiamo con le fregate italiane. Siamo in short list e speriamo di essere i prescelti", ha aggiunto Bono specificando che la decisione dovrebbe arrivare "intorno alla primavera del 2018".

Sulla possibilità di creare un grande gruppo italo-francese tra Fincantieri e Naval Group , l'Ad ha detto che "se non si fa, si perde un'opportunità. Se si perde, vuol dire che l'Europa ha un altro orizzonte, che non è quello di contare come potenza mondiale". "Se si perde questa occasione si perde l'occasione di avere un futuro industriale per l'Europa. Continueremo a fare i 'terzista'", ha concluso.