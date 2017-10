Gruppo Green Power rileva il 48% di Masdar Energy

Gruppo Green Power

(Teleborsa) -(GGP) si espande in Marocco.La società, che opera nel settore delle energie rinnovabili, ha, società marocchina che si occupa di efficientamento energetico e controllata, per il restante 52%, da Marita Group, holding marocchina che opera nel settore industriale, immobiliare, energetico, ambientale, della mobilità e dell’educazione."L’acquisizione, pur di importanza strategica rilevante, ha comportato un impegno finanziario esiguo per il Gruppo ed è stata finanziata con la liquidità disponibile", spiega GGP in una nota.