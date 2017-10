Legge di Bilancio, lunedì 30 ottobre testo al Senato

(Teleborsa) - Fervono i lavori per la Legge di Bilancio che dovrebbe essere trasmessa al Senato lunedì 30 ottobre e il giorno successivo martedì 31 ottobre prenderà il via l'esame del testo da parte della Commissione Bilancio. La Commissione si riunirà martedì 31 alle ore 11, per rendere il parere al Presidente del Senato" sugli stralci.Le audizionmentre il 10 novembre sarà il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti.