NPL, Constancio: "proposte BCE ragionevoli"

(Teleborsa) - Le nuove proposte dellasul rafforzamento delle coperture sui crediti deteriorati delle banche sono "ragionevoli" ma soprattutto "complementari" agli imminenti cambiamenti delle regole internazionali sui principi contabili. A parlare il Vicepresidente della BCE,, interpellato sulla stretta delle regole dei nuovi NPL operato dall'Eurotower . La risposta diè arrivata al termine del Consiglio direttivo della BCE che ha lasciato invariata la sua politica monetaria Il Vicepresidente della BCE ha precisato che comunque queste indicazioni riguardano i "nuovi" NPL ): "sugli stock stiamo valutando e non è stato ancora deciso nulla, perchè e' ovviamente diverso gestire nuovi NPL e gestire vecchi accumuli". Peraltro "l'attuazione di questi target definiti sarà soggetta a un dialogo con le autorità - ha proseguito - le banche dovranno applicarle o spiegare perché non hanno fatto presenti ragioni valide". In generale tutto questo ha lo scopo di "evitare nuovi accumuli di NPL"."Apprezziamo il chiarimento che il Vicepresidente della BCE,, ha dato. Si comincia a fare chiarezza sulla effettiva portata dell' adddendum in consultazione", ha affermato il Direttore generale dell’Abi,, commentando le dichiarazioni di Constancio. "Il vicepresidente è stato chiaro – ha aggiunto- le disposizioni della Vigilanza BCE contenute nell' addendum in consultazione fino all'8 dicembre riguardano solo prestiti futuri mentre per quanto riguarda lo stock nulla è stato deciso".