Recordati macina utili e ricavi nei primi nove mesi. Acconto sul dividendo di 0,42 euro

Recordati

(Teleborsa) - Risultati finanziari in forte crescita pernei primi nove mesi dell'anno.La società farmaceutica italiana ha chiuso il periodo con undi 219,8 milioni di euro, in aumento del 20,6% rispetto allo stesso periodo del 2016 mentre l'e l'sono migliorati rispettivamente del 21,8% a 307,5 milioni e del 22,1% a 342 milioni di euro.Accelerano anche i(+11,8%), che si portano a quota 963,8 milioni di euro.Deliberata la distribuzione di unrelativo all’esercizio 2017 pari a 0,42 euro per azione."La crescita delle attività del gruppo è proseguita in modo positivo nel mese di ottobre e per l’intero anno 2017 si prevede di realizzare ricavi compresi tra 1,29 e 1,3 miliardi di euro, un Ebitda tra 450 e 460 milioni, un utile operativo tra 400 e 410 milioni e un utile netto tra 290 e 295 milioni di euro" ha dichiarato l'Amministratore Delegato Andrea Recordati.