Regno Unito, faro dell'UE su possibili agevolazioni fiscali alle multinazionali

(Teleborsa) - Il sistema fiscale della Gran Bretagna potrebbe concedere "favoritismi" contrari alle leggi dell'Unione Europea.E' su questo presupposto che laha avviato una "effettuate dalle multinazionali, come si legge in una nota di Bruxelles.L'Antitrust comunitario cercherà di capire se il regime inglese permette realmente di pagare meno tasse nel Regno Unito, in violazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato."Tutte le aziende devono pagare le tasse in modo equo. Ma le regole che prendono di mira l'elusione non possono ritorcersi contro il loro stesso obiettivo e consentire ad alcune imprese di pagare meno tasse di altre", ha spiegato la Commissaria responsabile della concorrenza Margrethe Vestager.