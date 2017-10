RFI, da oggi 26 ottobre servizi Sala Blu prenotabili online

(Teleborsa) - I servizi di assistenza dellanelle stazioni ferroviarie da oggi si prenotano online, con maggiore semplicità e risparmio di tempo.La novità riguarda una vasto numero di viaggiatori di tutte le società ferroviarie che operano sulle linee e nelle stazioni gestite da: nel 2016 sono stati oltre 300mila i servizi di assistenza erogati dallealle persone a ridotta mobilità. Nei primi nove mesi del 2017 quasi 240mila.Le caratteristiche del nuovo sistema sono state illustrate durante un incontro svoltosi stamani 26 ottobre tra i responsabili dii. All'incontro erano presenti anche i responsabili di Centostazioni e GSRail, altre società delcui compete la gestione delle aree di stazione funzionali al servizio viaggiatori.(Ancona, Bari, Bologna, Firenze Santa Maria Novella, Genova Principe, Messina Centrale, Napoli Centrale, Reggio Calabria, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Trieste Centrale, Venezia Santa Lucia e Verona Porta Nuova), aperti tutti i giorni dalle 6:45 alle 21:30.Attivo sul sito di(www.rfi.it), Sala Blu on line è un sistema che consente di prenotare via web, con un preavviso minimo di 24 ore, i servizi di assistenza per le persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM).I viaggiatori possono così risparmiare tempo, registrando i propri dati anagrafici, i contatti e le specifiche esigenze di viaggio e conservando le credenziali di accesso al portale.Sala Blu on line è un ulteriore strumento messo a disposizione da RFI per i viaggiatori a mobilità ridotta, in conformità alle condizioni previste dal Regolamento Europeo relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario, in un’ottica di miglioramento continuo e maggiore attenzione all'esperienza complessiva di viaggio.