Rottamazione bis al via, ecco i modelli per aderire

(Teleborsa) - Entra nel vivo la, la cosiddetta rottamazione delle cartelle e degli avvisi , prevista dal decreto fiscale.Sul portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione èper i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi di quest'anno e il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l’adesione alla definizione agevolata, perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, e intendono presentare una nuova domanda di adesione.Il decreto fiscale, consente inoltre ai contribuenti che hanno aderito alla "prima definizione agevolata", ma non hanno pagato la prima (ounica) rata di luglio né quella prevista a settembre 2017, di mettersi in regola entro il prossimo 30 novembre per essere riammessi ai benefici previsti dalla definizione agevolata.alla rottamazione delle cartelle 2017. Per le, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge., il contribuente deve, la propria richiesta di adesione compilando ildisponibile sul portale o presso gli sportelli dell'Agenzia. Entro il 30 giugno 2018 l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve inviare la comunicazione con l'importo da versare ed i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello DA-2017.(luglio 2018): oltre a luglio, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, mentre la quinta rata è fissata a febbraio 2019. Entro il 31 marzo 2018 l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 30 settembre del 2017 e per le quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento.Hanno la possibilità di accedere nuovamente alla “rottamazione” anche ial 31 dicembre 2016 di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016. I contribuenti interessati devono presentare, entro il 31 dicembre 2017, una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata compilando ildisponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrateRiscossione.L’Agenzia dovrà inviare ai contribuenti che presenteranno la nuova domanda di adesione: entro il 31 marzo 2018 una comunicazione con l’importo relativo al debito pregresso non versato che dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2018; entro il 31 luglio 2018 l’ammontare complessivo dovuto per la “rottamazione” e le scadenze per il relativo pagamento che dovrà avvenire in undi pari importo, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018., potrà mettersi in regola e quindi non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, pagando quanto previsto entro il prossimo 30 novembre, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all'Agenzia delle entrate-Riscossione. Per pagare si devono utilizzare icon la comunicazione delle somme dovute.