Si rafforza la fiducia di consumatori e imprese. Business ai livelli pre-crisi

(Teleborsa) - Continua a crescere la fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia.2017, fa sapere l'ISTAT, l’indice del clima dipassando da 115,6L’indice composito delè invece migliorato di un punto percentuale - da 108,1- raggiungendo ilTra le serie componenti il clima di fiducia dei, l'Istituto nazionale di statistica segnala un miglioramento dei giudizi e delle aspettative sulla situazione personale; il saldo relativo all’opportunità attuale all’acquisto di beni durevoli registra un nuovo aumento riportandosi sui livelli di gennaio 2017. Infine, diminuisce il numero degli interpellati che ritiene possibile risparmiare in futuro (orizzonte temporale 12 mesi).Con riferimento alle, nel mese di ottobre si rileva un aumento del clima di fiducia in tutti i settori ad eccezione delle costruzioni. In particolare, il clima di fiducia aumenta nel settore manifatturiero, in quello dei servizi e nel commercio al dettaglio (i climi salgono, rispettivamente, da 110,5 a 111,0, da 107,1 a 107,6 e da 109,1 a 113,2); in controtendenza il settore delle costruzioni dove l’indice di fiducia, pur rimanendo sui livelli registrati alla fine del 2007, passa da 132,1 a 130,3.