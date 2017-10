Stati Generali Logistica, Cascetta: traffico in crescita del 9,8% nel 1° semestre

(Teleborsa) - "Percorso da 3 dei 4 Corridoi europei che attraversano la Penisola,: area di eccellenza per infrastrutture e servizi logistici, registra volumi di traffico ingenti e in crescita", ha dichiarato l'Amministratore Unico di ReteAutostrade Mediterranee Spa (RAM)a Venezia agli. "Il traffico nei porti dal 2013 al 2016 è aumentato del 6,3%; gli interporti nel 2016 hanno trasferito su ferro merci per oltre 20 milioni di tonnellate; la catchment area del cluster portuale Nord Adriatico, comprensivo anche dei porti esteri di Koper e Rijeka nel 2030 si stima possa raggiungere un potenziale triplo rispetto agli attuali traffici gateway. Un lavoro intelligente su quest’area, per la quale sono già finanziati investimenti ingentissimi per oltre 14 miliardi di euro sulle reti ferroviaria e stradale, nonché sui nodi portuali, aereoportuali ed interportuali, le farà guadagnare un ruolo ancora più centrale nella rete dei trasporti e della logistica. Un lavoro a capo alla Cabina di regia sovraregionale Nord Est che, alla luce delle politiche di rilancio della logistica frutto dell’impegno del Ministro Delrio, potrà rendere il comparto più sostenibile, resiliente ed efficiente ed a servizio del sistema economico produttivo nazionale. Un lavoro che RAM può coadiuvare, anche attraverso i nuovi compiti di supporto al processo di Pianificazione ed alla Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale", ha aggiunto Cascetta."Un impegno di cui già oggi, a livello nazionale, possiamo vedere i risultati: i nostri porti dal 2014 al 2016 hanno registrato una crescita dei traffici del 5,2%, più che doppia rispetto alla crescita del PIL.. Se questi sono i risultati della “cura dell’acqua”, anche la “cura del ferro” dà segnali positivi: dal 2014 al 2016 il trasporto su rotaia registra una crescita del 4% ogni anno. Altro segnale positivo è sul piano della semplificazione: per tempi e costi nei processi di import-export il nostro Paese nel 2016 ha raggiunto la prima posizione nel mondo, con un balzo significativo dal 38esimo posto occupato nel 2014. Sono risultati che non potranno che migliorare con il progressivo attuarsi della riforma e grazie agli incentivi – Marebonus, Ferrobonus – e alla nuova stagione di pianificazione, programmazione e progettazione che ha preso avvio"."Il messaggio di oggi è che c'è una evidenza oggettiva nel fatto che se un'area pensa e ragiona come inserita in un contesto più ampio ha più possibilità di sviluppo e creazione di posti di lavoro. Uno più uno non fa due ma tre. Ed è così quando ti abitui a ragionare in maniera unitaria". Questo il commento del ministro delle Infrastrutturedella firma di un documento per la creazione di una Cabina di regia per la logistica del Nord-Est fatta a Venezia a conclusione degli Stati Generali della Logistica del Nord Est. Il documento è stato firmato, oltre che dal ministro, anche dai presidenti delle autorità portuali, dell'Unione Interporti Riuniti e delle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. "Lo scopo è rendere ogni singolo terminal portuale, ogni singolo interporto, ogni singola opera qualcosa di inserito in un contesto generale", ha concluso il ministro.