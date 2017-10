Tonica Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Materiali

Finanziario

Telecomunicazioni

Sanitario

Nike

Dowdupont

American Express

Du Pont de Nemours

3M

Pfizer

General Electric

Merck & Co

O'Reilly Automotive

Mercadolibre

Paccar

J.B. Hunt Transport Serv

Celgene

Charter Communications

American Airlines

Alexion Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,31%, mentre, al contrario, resta piatto lo, con chiusura su 2.560,4 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,28%; senza direzione lo(0%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,36%),(+0,55%) e(+0,52%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,03%.Tra i(+3,40%),(+2,77%),(+2,26%) e(+1,63%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,05%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,22%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,79%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,75%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,56%),(+3,38%),(+2,63%) e(+2,49%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -16,37%.Tonfo di, che mostra una caduta dell'8,30%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,72%.Affonda, con un ribasso del 4,50%.