Wall Street avvia la giornata a piccoli passi

(Teleborsa) - Avvio in leggero rialzo per la borsa di, salgono ma meno del previsto le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA , mentre fra poco si conosceranno le vendite di case in corso del mese settembre.Ricca l'agenda corporate, con molti giganti che rivelano i dati come le trimestrali diIntanto, rumors di stampa rivelano chenon èpiù in gara per ricoprire il secondo mandato come presidente della Federal Reserve. L'indiscrezione arriva da Politico che cita una fonte che "dialoga regolarmente" con il presidenteIntanto oltreoceano, la BCE ha lasciato i tassi invariati d'interesse invariati e continuerà a fare acquisti di asset per 60 mld di euro mensili entro la fine di dicembre 2017.ha sottolineato che l'espansione economica continua ad essere solida ed ampia.Tra gli indici USA ilche sta mettendo a segno un +0,46%. Sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.564,29 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,06%), come l'S&P 100 (0,2%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,11%),(+1,63%),(+0,98%) e(+0,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,56%.Tra i(+3,44%),(+2,25%),(+1,34%) e(+1,26%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -18,04%., che arretra del 7,80%., che segna una discesa di ben -3,88 punti percentuali.perche scivola del 3,34%.