Zephiro, CdA propone la distribuzione di un dividendo straordinario

Zephyro

(Teleborsa) - Buone nuove per gli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione della società che opera nel settore dell'efficienza energetica, ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo straordinario pari a 0,30 euro per azione, per un totale di 3.216.742 euro.Data stacco cedola 27 dicembre 2017, pagamento 29 dicembre 2018.L'assemblea è stata convocata per l'11 dicembre in prima convocazione ed occorrendo per il 12 dicembre in seconda convocazione.