Confindustria ottimista sul''economia ma avverte: "Persistono rischi tassi ed elezioni"

(Teleborsa) -, anche se restano alcunesul versante dellae sul piano politico, in vista delleSono questi i passi salienti di, il rapporto mensilmente pubblicato dal. Dallo studio emerge che "il consolidamento e la diffusione della ripresa economica mondiale proseguono oltre l’estate. I dati qualitativi di fiducia e ordini anticipano unall’incremento della domanda e dell’attività produttiva e gliattraverso il commercio internazionale di sistemi economici altamente integrati. L’ampliamento del numero di economie che si uniscono al coro delle dinamiche positive comporta, quindi, un"."Tra i mercati avanzati - si sottolinea - continua l’espansione USA a ritmi moderati (con ormai 100 mesi consecutivi è tra le più lunghe del dopoguerra), accelera ancora l’Area euro e il Giappone procede a un passo superiore alla media pre-crisi. Nei mercati emergenti i dati puntano tutti verso l’alto, a partire dai BRIC"."In questo contesto molto positivo - nota iCSC - il segnale di allerta viene dagliche BCE e FEDstanno con cautela puntando a normalizzare . E dagli alti debiti, pubblici e privati".. La produzione industriale sale più dell’atteso e la forbice tra i dati qualitativi e quelli quantitativi si chiude verso l’alto. Anche l’occupazione aumenta più del previsto e, diffondendo ottimismo e potere di acquisto, sostiene i consumi. Le condizioni per investire e le commesse di beni strumentali migliorano. Il credito bancario alle imprese ha smesso di cadere, ma non sostiene il rilancio del Paese; la stretta regolatoria, di recente accentuata sulle sofferenze, fa danni."La, nella composizione e nella dimensione, agisce, invece, da supporto, mentre avrebbe potuto (ed era attesa) essere restrittiva", afferma Confindustria.Gli esiti elettorali in Germania, Austria e Repubblica Ceca "ricordano che è concreto il pericolo die in risposta al profondo disagio sociale e alle paure in vasti strati di popolazione; in Europa ci sono evidenze aneddotiche di strisciante erosione del mercato unico", sottolinea il rapporto, aggiungendo che