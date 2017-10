FISAC CGIL Banca d'Italia plaude a conferma Governatore Visco

(Teleborsa) - Arrivano le prime reazioni alla conferma dial timone di Palazzo Koch."accoglie favorevolmente la conferma dicome Governatore. La scelta fatta- spiega la- consente di respingere al mittente tutti i tentavi effettuati in questi giorni di inserire anche l’Istituto in un tritacarne mediatico riguardante tutto ciò che è accaduto al sistema bancario italiano in questi anni. E’ una scelta che permette altresì di salvaguardare l'autorevolezza della, oggi ancora più necessaria visto le importanti decisioni che dovranno essere prese in sede di Vigilanza europea rispetto all'evoluzione normativa dei presidi che regolano l’attività bancaria.spiega che "ci sarà un grande lavoro da fare al fine di consentire allLaritiene che questo lavoro dovrà passare, come sempre, dalla difesa e dalla valorizzazione della professionalità delle Lavoratrici e dei Lavoratori della Banca che continuano, pur tra mille difficoltà, ad assolvere ai compiti di rilevanza costituzionale cui sono chiamati. Anche per tali motivi, occorrerà continuare a vigilare al fine di respingere ogni tentativo di ridimensionamento della Banca d’Italia, da qualsivoglia parte possa pervenire".