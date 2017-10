Il vegano spopola anche nei trattamenti di bellezza: un business da record

(Teleborsa) -. La cultura vegana è sempre più popolare in Italia ed il settore sembra vantare tendenze di crescita molto interessanti per il futuro, non solo per i prodotto alimentari, ma anche per iE' quanto emerso da uno studio sullain Italia, diffuso da Uala.it, in occasione delche si celebrerà il 1° novembre per diffondere la consapevolezza verso uno stile di vita cruelty free.Quello dei prodotti di bellezza vegani è un mercato in, che vanta unche scelgono prodotti sostenibili ed unadi trattamenti che prediligono prodotti biologici, vegani e non testati su animali. Solo considerando le tinte per capelli, le colorazioni vegetali nei saloni che già trattano prodotti bio sono state prenotate in media il 16% in più rispetto a quelle tradizionali.Questo è vero soprattutto nelle regioni del, che sembrano più attente per ora a questo tema: qui si trovano infatti ilche scelgono prodotti amici dell’ambiente rispetto al sud Italia.L'indagine dimostra che gli italiani sonoe non testati sugli animali. Le cure di bellezza realizzate con cosmetici bio, vegan e cruelty freerispetto a quelle tradizionali. Ed anche chi dal proprio salone vuole portare a casa un prodotto etico deve stimare una spesa superiore: i cosmetici bio e vegan hanno unarispetto agli altri.